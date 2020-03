Latina, vivaisti donano i fiori per i defunti

LATINA- – “Un gesto a nome di tutta la città: alla presenza del Vescovo, Mons. Mariano Crociata, e di Claudio Zappalà della Protezione Civile e pastore evangelista, sono stato in cimitero per deporre i fiori donati da alcuni vivaisti. A ricordo di tutti i defunti”. È il tweet del sindaco di Latina Damiano Coletta una visita domenicale al cimitero che è chiuso ormai da dieci giorni a causa delle limitazioni imposte per il contenimento del coronavirus.