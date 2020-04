Oroscopo del giorno 04 Aprile 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno e sottolinea, in particolare, le questioni sulla vita di coppia. È un giorno perfetto per analizzare qualsiasi problema tra di voi ed in serata avrete davvero trovato delle ottime soluzioni. I single non avranno motivo di lamentarsi: gli aspetti astrali portano ottime notizie. Professionalmente vi state affermando ed i collaboratori se ne accorgono: è un ottimo modo per garantirvi una buona reputazione e per aumentare le vostre risorse in futuro. Pertanto è possibile un cambio di posizione o una proposta degna di interesse. Per quanto riguarda la salute, la vostra vitalità è buona, ma non oltrepassate certi limiti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 aprile – 20 maggio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. sentimentalmente, in coppia, il pianeta vi aiuterà ad esprimere con più chiarezza le vostre aspettative: il partner vi capisce e vi sostiene. Single: anche per voi i messaggi che invierete saranno più facili da decifrare. A lavoro riuscirete a recuperare la vostra motivazione: diventerete più ragionevoli e stabilirete degli obiettivi sostenibili. L’influenza astrale vi aiuterà ad essere anche più tolleranti con gli altri. Per quanto riguarda la salute, non siete al massimo e non sarete in gran forma finché non deciderete di prendervi cura di voi. Se volete sentirvi meglio, dovreste prendere il controllo della situazione.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno e vi porterà la calma di cui avete bisogno. In coppia cercherete maggiore complicità col partner e con il vostro fascino riuscirete a portarlo dove vorrete. Single: dovreste prestare più attenzione alla persona che vi piace ed ascoltarla più attentamente. A lavoro vi sentite rassicurati nella vostra posizione: Nettuno vi porta nuove energie ed un po più di motivazione. La giornata dovrebbe essere gradevole. Per quanto riguarda la salute, le vostre forze crescono e vi sentite un po’ meglio. Per coloro che sentono ancora una certa stanchezza, cercate di lasciarvi alle spalle certe abitudini malsane: ne sentirete immediatamente i benefici.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno e vi semplificherà la vita. In coppia la sensualità e la complicità sono al massimo: dovreste considerare una serata speciale nella vostra intimità. Single: dovreste pensare di più a progetti leggermente più ampi per cambiare la situazione. Potrebbe essere il momento di mettere in prospettiva proposte o possibilità per una vita in due. A lavoro lasciatevi guidati dal vostro istinto: la Luna consolida le vostre decisioni e vi consente di affermarvi senza paura di fronte a persone che, spesso, dubitano della vostra tenacia. La salute è molto buona, vi sentite meglio e molto più leggeri: approfittatene per prendere fiducia nelle vostre forze.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il partner vi incoraggia, vi aiuta a risolvere un problema e vi prospetta le cose in modo positivo: questo vi rende molto felici ed apprezzerete di più la vostra metà. Single: potreste essere piacevolmente sorpresi dal comportamento di una persona del vostro entourage. Professionalmente, il contesto astrale è favorevole sopratutto per coloro che chiederanno un trasferimento o presenteranno un nuovo progetto. La salute è buona e Giove vi aiuterà a riprendere le forze mancanti.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in risonanza armonica col vostro segno. In coppia siete molto più comprensivi ed espliciti del solito per la gioia del partner: finalmente siete sulla stessa lunghezza di onda. Single: se avete una discussione con una persona che non conoscete bene dovreste armarvi di mente aperta e di cordialità. A lavoro, tutto sta andando verso la giusta direzione: continuate a svolgere le vostre attività al meglio. Per quanto riguarda la salute siete in ottime condizioni fisiche e godete di un morale d’acciaio. Tuttavia, non sopravvalutatevi: tutti hanno bisogno di qualche pausa.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarete molto più tolleranti del solito nei confronti del partner e, allo stesso tempo, anche particolarmente attenti. Vi aspetta una bella giornata. Single: avete un buon stato d’animo e nessuno potrà resistervi. Professionalmente, coloro che non guadagnano abbastanza dovrebbero pensare ad una formazione o magari ad avviare un nuovo progetto indipendente. Dal punto di vista della salute, la forma fisica è nella norma: non sarete disturbati da problemi cronici. Non superate alcuni limiti e tutto andrà per il meglio.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarà una giornata appagante: il partner vi apprezza più del solito e la sua fiducia vi fa guardare positivamente verso il futuro. Single: è una buona giornata per cercare di conoscere gente nuova. Potreste rimanere sorpresi di ciò che Nettuno ha in serbo per voi. A lavoro le cose vanno bene e siete disposti ad impegnarvi al massimo per raggiungere gli obiettivi il prima possibile. Per quanto riguarda la salute vi sentite un po’ meglio degli altri giorni: continuate a prendervi cura di voi e presto sarete al top.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno. È un giorno molto speciale per la maggior parte di voi: l’aspetto planetario è favorevole, specialmente nel campo sentimentale. Vi piacciono le relazioni divertenti, dove non vi annoiate. Oggi potreste avere tutto: con leggerezza e sentimenti profondi, le coppie navigano su un mare molto caldo. Per quanto riguarda i single, c’è la possibilità che la vita sociale porti loro tante soddisfazioni. Sapranno come trarne vantaggio. La giornata è promettente anche a livello professionale: un superiore può offrirvi un compito molto importante, il che dimostra la fiducia che ha in voi. Giove rafforza la forza e la vitalità, e non avrete alcun problema di salute.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, anche le differenze più forti troveranno la loro soluzione: approfittate di questa eccezionale opportunità per far avverare un vostro sogno. I single sono molto affascinanti oggi e dovrebbero accettare tutte le sfide: il successo è garantito. A lavoro, la meticolosità e il rispetto per i dettagli sono i vostri leitmotiv. Sotto l’influenza di Nettuno, le vostre abilità supereranno tutte le aspettative. La vostra efficacia sorprenderà tutti, anche i più scettici. Per quanto riguarda la salute, siete in una buona dinamica e sentite il ​​bisogno di prendervi cura di voi stessi: è un’iniziativa eccellente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, il vostro potere seduttivo affascinerà chiunque in questo periodo. Raggiungerete facilmente le vostre mete senza incontrare ostacoli nel vostro cammino. A lavoro sarete in grado di esprimere e spiegare con calma i vostri punti di vista: riuscirete a delegare i compiti alle persone adatte, soprattutto se siete in una posizione di leader. La salute è molto buona: vi prendete cura di voi e potreste pensare ad una serata rilassante.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno ed avrete bisogno di molto controllo perché un quadrato planetario non sarà favorevole. Sentimentalmente, in coppia, raggiungerete il limite e potreste infastidire troppo il partner. Non sarà d’accordo col vostro atteggiamento, quindi dovreste parlare con calma. Single: fate attenzione alle vostre parole perché potreste ferire una persona molto cara. Professionalmente potreste trovarvi di fronte a ritardi o imprevisti. Mantenete il sangue freddo perché se perderete il controllo, sarà peggio. Il vostro nervosismo non aiuta la salute: dovreste ragionare e non accumulare stanchezza e tensioni.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.