Incidente sulla Pontina, feriti all’altezza dell’Icot a Latina. Traffico in tilt

LATINA – Violento tamponamento tra tre mezzi sul tratto urbano della Pontina nei pressi dell’Icot in direzione di Terracina. Ci sono dei feriti che sono stati portati via con le ambulanze del 118. Si procede a senso unico alternato sull’arteria dove sta operando la polizia stradale di Latina. Una lunga coda si è formata sul tratto percorso oggi da moltissime auto che si stanno dirigendo verso le località balneari per il ponte di SS Pietro e Paolo.