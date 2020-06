Visit Lazio, Bandiere Blu e Arancioni si sfidano sui social: Terracina la prima in gara

(la foto è di Visit Lazio)

LATINA – Terzo appuntamento sulla pagina facebook della Regione Lazio @visitlazio con le sfide social, dedicato questa volta ai paesi e città della nostra regione che hanno ottenuto per il 2020 i riconoscimenti Bandiera Blu e Bandiera Arancione.

Un gioco-contest che, come quelli che lo hanno preceduto, vuole proporsi come strumento di conoscenza e promozione del territorio, particolarmente importante in questa fase in cui si sta tornando alla normalità in modo graduale e nel rispetto delle regole imposte dall’emergenza Covid, puntando alla valorizzazione del turismo di prossimità.

Ventisette i comuni in gara nella prima fase, che prevede 9 incontri a tre dal 29 giugno al 18 luglio, e la provincia di Latina sarà rappresentata da 7 comuni Bandiera Blu e 4 Bandiera Arancione.

Terracina sarà protagonista della prima sfida che la vedrà in gara il 29 giugno, con Anzio (Bandiera Blu) e Vitorchiano (Bandiera Arancione). Per votare, durante il giorno della sfida, occorrerà semplicemente accedere al link https://www.facebook.com/visitlazio/ o navigare sulla pagina social del portale Visit Lazio e cliccare sull’emoticon assegnata (a Terracina il cuore) dalle ore 12 del 29 giugno alla stessa ora del 1° luglio.

Passeranno alla fase successiva i nove comuni vincitori di ciascuna sfida, ragione per cui si considera particolarmente importante la diffusione capillare dell’iniziativa.