Migranti trasferiti da Latina a Cori, ma i positivi al Covid-19 andranno a Roma in strutture dedicate

LATINA – Al termine di una giornata convulsa sulla gestione dei migranti arrivati a Latina da Lampedusa, di cui 11 risultati positivi al Covid-19, il prefetto Maurizio Falco con il sindaco di Latina Damiano Coletta, il questore Spina e il magnager della Asl Casati , hanno illustrato come saranno dislocati. I migranti, lasceranno la struttura della ex Rossi Sud dove sono stati raccolti temporaneamente al loro arrivo, per essere trasferiti a Cori, dove osserveranno la quarantena di 14 giorni dove dovranno osservare le norme di sicurezza previste e saranno costantemente controllati per arginare eventuali nuovi casi visto che sono stati a contttao con gli altri risultati positivi. I contagiati invece, per la gran parte minorenni, saranno ricoverati in apposite strutture dedicate attualmente presenti e già utilizzate a Roma. La decisione è stata concordata con l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato (nel video la conferenza stampa ieri sera in prefettura)