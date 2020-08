Nel Lazio test per chi rientra da Grecia, Croazia, Spagna e Malta: attivati i drive-in

Shares

LATINA – E’ ufficiale: nel Lazio via ai test per chi rientra dai Paesi europei considerati a rischio di contagio Covid, ovvero Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Ne ha dato notizia oggi l’Unità di Crisi Regione Lazio pubblicando la mappa delle strutture della regione in cui sono attivi i drive in.

In provincia di Latina sono quelli istituiti all’ospedale Santa Maria Goretti e al Don Di Liegro di Gaeta. ” Per velocizzare le operazioni di tracciamento – viene spiegato – è preferibile recarsi con la ricetta del proprio medico di famiglia, tessera sanitaria ed eventuali documenti di viaggio per agevolare il contact tracing. I drive sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18 ad eccezione della domenica (il drive in dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni resterà aperto anche la domenica).

TUTTI I DRIVE IN OPERATIVI

Per ogni informazione si può sempre contattare il numero verde emergenza Covid-19 Lazio 800118800 o segnalare il tuo rientro attraverso l’app laziodoctorcovid.