Attentati a Sermoneta, il grazie della sindaca Giovannoli ai carabinieri: “Il mio faro la legalità”

SERMONETA – Dopo gli inquietanti scenari emersi dall’operazione dei carabinieri scattata questa mattina all’alba con l’arresto di quattro persone tirano un sospiro di sollievo la sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e la sua vice Maria Marcelli bersaglio di tre diversi attentati incendiari e ancora sotto tiro di chi le voleva piegare al suo volere.

“Il mio faro è stata sempre la legalità. Vado avanti come sempre con il mio mandato a testa alta sempre più convinta che la strada intrapresa è quella giusta”, ci ha detto Giovannoli che lo scorso anno è stata rieletta dopo una pausa amministrativa seguita ai primi due mandati.

Su Fb il suo lungo post per ringraziare anche pubblicamente i carabinieri e il loro lavoro: “Questa mattina, appresa la notizia, ho telefonato al comandante del Reparto territoriale di Aprilia col. Riccardo Barbera e della stazione di Sermoneta mar. Antonio Vicidomini per complimentarmi, a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, per la brillante conclusione delle indagini sugli attentati incendiari che hanno riguardato la mia auto e quelle del vicesindaco Maria Marcelli – scrive la prima cittadina – A giudicare ci penserà la magistratura: piena fiducia nel loro operato. Io non posso che esprimere la mia soddisfazione per l’attività investigativa svolta egregiamente dalla Procura di Latina e dai carabinieri e conclusa in pochi mesi. Io, l’amministrazione e l’intera comunità meritavamo risposte su episodi vili e preoccupanti per una città come la nostra, che si è sempre distinta per accoglienza, solidarietà e rispetto del prossimo.

Aver fatto chiarezza su questa vicenda è stato importante, perché a essere minacciata non ero solo io o la vice sindaco, ma tutta la comunità. Quanto accaduto ha scosso me, Maria Marcelli e le nostre famiglie, ma non abbiamo mai abbassato la testa: la legalità e il rispetto delle regole sono stati e restano il cardine della nostra attività amministrativa e sono orgogliosa del fatto che questo sia emerso anche dalle indagini. Andiamo avanti a testa alta con ancora più convinzione ed entusiasmo, insieme a tutti i miei consiglieri, nell’interesse esclusivo del bene comune, non di pochi ma di tutti. Grazie a tutti per l’affetto dimostrato!”.