Basket giovanile, a Latina accordo tra quattro società per farlo crescere. Nel nome di Ciccio D’Alessio

LATINA – Nasce un nuovo polo cestistico a Latina, frutto dell’accordo tra New Basket Time e Nuova Pallacanestro Latina. Se ne saprà di più giovedì 24 settembre in occasione della presentazione ufficiale del progetto in programma all’ Old Tom in Piazza del Mercato (alle 20). nella stessa occasione sarà anche presentata la nuova iniziativa di NPL, che ha deciso di intitolare la Scuola di Minibasket a Massimiliano “Ciccio” D’Alessio, giovane allenatore scomparso improvvisamente alcuni mesi fa.

“Dopo un anno di proficua collaborazione – raccontano i protagonisti – improntata sulla crescita sia a livello giovanile sia a livello di minibasket, che ha portato New Basket Time a disputare il campionato di serie D, oltre che al campionato Under 18 Eccellenza e al campionato Under 20 elite, con la Nuova Pallacanestro Latina che ha raggiunto i 90 bambini frequentanti i corsi minibasket – dicono il duo Paone-Berardi – la nostra rivoluzione è proseguita con la domanda di ammissione della prima squadra in C Silver. Tutto questo per dare un percorso completo che parte dai primi passi del “micro-basket” fino ad arrivare all’inserimento nel mondo dei Senior”.

QUATTRO SOCIETA’ INSIEME – Un progetto al quale hanno aderito con entusiasmo anche NB Sora 2000 e Pianeta Basket Sora del presidente Stefano Bifera: ne è nato un accordo di collaborazione a 360° “con l’obiettivo – spiegano i protagonisti – di promuovere e far crescere il movimento cestistico nelle realtà di competenza, anche nel campo del basket femminile. Una partnership a 4 società, che disputeranno campionati di serie C a livello maschile e femminile, Under 20 eccellenza, under 18 Gold, molti campionati giovanili (sia maschili sia femminili) e tutti i campionati minibasket

I COACH – Per guidare il progetto a livello tecnico, è stato chiamato Coach Leonardo Ortenzi, considerato uno dei migliori professionisti della città, che si occuperà della prima squadra affiancato da coach Pierpaolo D’Alessio per le giovanili under e il gruppo femminile composto da 20 giovanissime atlete. Coach Marco Paone guiderà il gruppo Under 20 Eccellenza e definirà, con coach Ortenzi, le strategie tecniche della società. La parte atletica di tutti i gruppi è stata invece affidata al preparatore atletico Francesco Cerruti.

IL MERCATO – Grande colpo di mercato, per far sognare i tifosi, è Ariel Svoboda, protagonista, a Latina, di importanti successi (con A.B. Latina). All’argentino, classe 1985, è affidato un doppio compito: da un lato essere protagonista in campo, dall’altro essere esempio e modello per i numerosi giovani prospetti della fiorente foresteria NBT. A lui, si è aggiunto Marco Berardi, che nonostante la giovane età ha già maturato importanti esperienze in C Gold, nell’ultima stagione uno dei giovani under più interessanti dell’intero campionato. Oltre a loro, come senior, in queste ore ha confermato la sua disponibilità il talentuoso Angelo Bedini, ragazzo protagonista di una carriera importante con diversi campionati di serie B disputati, proveniente dalla Serie C Gold del Piemonte. Per completare il gruppo “senior” della prima squadra, sono stati coinvolti nel progetto Alessandro Cavicchini (forte di stagioni di C Gold e di una ottima annata in serie D lo scorso anno) e Francesco Tricarico, anche lui protagonista di annate in C Gold e C Silver. Conferme importanti nel gruppo della serie C anche per due ragazzi del 2000, Valerio Paone e Federico Piovesan

DAL VIVAIO -Il vivaio New Basket Time (gruppo Under 20) è composto da un mix di giovani e promettenti ragazzi di Latina e giovanissimi atleti stranieri, tra i quali ad esempio Stefan Oluic che lo scorso anno si è ben comportato nel campionato di serie D e che daranno il loro contributo importante per raggiungere gli obiettivi della nuova realtà.

