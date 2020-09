E’ di Latina la prima donna alla guida del Gruppo Volo del Comani: auguri a Emma Palombi

Shares

(nella foto Emma Palombi stringe la mano al Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare in visita a Latina)

LATINA – Si chiama Emma Palombi ed è di Latina il prossimo comandante del 207° Gruppo Volo del Comani di Latina. E’ la prima volta per una donna.

La consegna dello stendardo sancirà ufficialmente il suo insediamento domani, mercoledì 16 settembre, presso l’aeroporto militare di Latina Scalo, alla presenza del colonnello Michele Grassi, Comandante del 70° Stormo “G. C. Graziani”. Ad assistere alla cerimonia i familiari, tra cui la mamma, conosciutissima a Latina per essere vice presidente dell’Ordine dei Medici e medico nucleare, per anni alla guida del reparto di Medicina Nucleare del Goretti.

Emma, pilota militare abilitata su diverse tipologie di aeroplani, con esperienza acquisita in Italia e all’estero, che dal 2018 opera presso la Scuola di Volo Pontina come Istruttore di Volo ha intrapreso la carriera militare subito dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo “Dante Alighieri” ed è stata tra le prime donne ad entrare in Aeronautica Militare nell’anno 2000 con il corso Aquila V superando con successo le diverse prove concorsuali e l’impegnativa selezione al volo per l’acquisizione del Brevetto di Pilota d’Aeroplano (BPA) svolta presso il 70° Stormo.

“È di Latina la prima donna in assoluto a ricevere il comando del 207° Gruppo Volo. Congratulazioni a nome di tutta la città al Maggiore Emma Palombi”, ha twittato il sindaco di Latina Damiano Coletta.