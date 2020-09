Incidente frontale ad Aprilia, due persone morte su Via La Gogna

Shares

APRILIA – Drammatico incidente ieri sera ad Aprilia dove due persone sono morte in uno scontro frontale su Via La Gogna. Erano le 21 circa quando un’auto e uno scooter si sono scontrati. L’impatto è stato talmente violento che i due passeggeri della due ruote sono stati sbalzati lontano e sono morti sul colpo. E’ stato il conducente dell’auto sotto choc a chiedere aiuto. Sul posto i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e il medico legale.

Toccherà ai militari guidati dal tenente colonnello Riccardo Barbera ricostruire la dinamica della tragedia, non essendo chiaro se lo scooter o l’auto abbiano invaso la corsia opposta di marcia. Quello che è noto è che il trattotra Campo di Carne e Aprilia è molto buio. Si procede all’identificazione non semplice dal momento che i due deceduti non avevano documenti