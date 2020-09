Lutto in radio, si è spento Gianfranco Patrizi, il nostro super-tecnico

Shares

LATINA – A noi piace ricordarlo così: meticoloso, instancabile, prezioso, al lavoro in radio o sui ripetitori tutte le volte che era richiesto, perché fosse tutto perfetto. Così lo racconta la rara foto che pubblichiamo e lo racconterebbero le mille altre che non ha voluto farsi scattare, riservato com’era.

Si è spento poco fa all’Hospice della clinica San Marco di Latina dove era ricoverato da alcuni giorni per una malattia scoperta di recente, Gianfranco Patrizi, aveva 68 anni. E’ stato una colonna per il gruppo radiofonico Mondo Radio che gestisce Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna dove lo ha voluto l’editore Giuliano Radicioli.

Nel mondo dell’informazione molti lo ricordano anche con la telecamera in spalla quando con il service Rai della provincia di Latina girava le immagini dei fatti di cronaca più importanti o era presente alle conferenze stampa.

Gianfranco nel suo settore era un professionista come se ne incontrano pochi e anche in questi ultimi difficili tempi è stato silenzioso e pacato. Per molti in radio era anche un amico. Oggi è un giorno di lutto.