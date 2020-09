Presentate ufficialmente la Nuova Pallacanestro Latina e New Basket Time

Shares

LATINA – Giovedi 24, presso il locale Old Tom, a Piazza del Mercato, si è svolta la presentazione di Nuova Pallacanestro Latina e New Basket Time (e che coinvolgerà, in rete, anche due società di Sora).

Questo accordo è stato perfezionato per realizzare in progetto integrato che prevede la partecipazione, tra le 4 associazioni, a campionati senior (Serie C sia maschile sia femminile), a tutti i campionati under (sia maschili sia femminili) ed a vari campionati di minibasket. Sono tantissimi gli atleti giovani e giovanissimi coinvolti, e sono circa 250.Alla serata, a parte lo staff dirigenziale delle società (Marco Paone e Luca Berardi), hanno partecipato tutti i giocatori delle giovanili e della serie C di Latina, oltre ad Annalisa Muzio e Gianluca Marchionne, a cui vanno i ringraziamenti più sentiti per il supporto fornito.

Un ringraziamento speciale a tutto lo staff di Old TomIl nostro abbraccio a Massimiliano D’Alessio, ideatore e promotore, con Luca Berardi e Leonardo Ortenzi, di questo progetto congiunto.

Il Dirigente Luca Berardi: “Siamo molto.contenti di quello che stiamo creando. Con Marco Paone c’è grande identità di vedute cosi come con i coaches Leonardo Ortenzi e Pierpaolo D’Alessio. Stiamo realizzando un settore giovanile di qualità, un minibasket in espansione (nonostante gli enormi problemi di impianto), una prima squadra con un mix interessante tra senior importanti e giovani promettenti. Un ringraziamento particolare ad Ariel Svoboda e Angelo Bedini per aver sposato il nostro progetto.

Marco Berardi è una certezza, Alessandro Cavicchini e Francesco Tricarico sono perfettamente inseriti in questo meccanismo. I giovani sono estremamente promettenti, Stefan Oluic (2002) e Alexa Petrovic (2004) hanno caratteristiche importanti, Daniel Maeorg (2003) e Nemanja Ivanisevic (2004) hanno enormi margini di miglioramento, Andrea Garofalo (2003) è oramai un “veterano” nonostante la giovanissima età. Anche i più piccolini (Sergey 2006 e Vuc 2005) si stanno integrando bene.