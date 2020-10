Tumore al seno, a Itri una panchina rosa ricorderà l’importanza della prevenzione

Shares

ITRI – Questo tocco di rosa a Itri, nel mese di ottobre, è una dichiarazione esplicita, un messaggio che resterà anche durante gli altri mesi dell’anno a ricordare l’importanza di fare prevenzione contro il tumore al seno.

La panchina tinta con il colore da sempre associato alle donne donne, scelto per la storica campagna Ottobre Rosa, segue quella gialla installata vicino Fontana Murat e quella rossa che si trova nei giardini comunali, scelte per simboleggiare rispettivamente la lotta al bullismo (anche nella variante del cyberbullismo) e quella contro la violenza sulle donne.

“Proseguendo in questo percorso, sabato 10 ottobre alle 11,30, l’Amministrazione Comunale sostituirà la panchina esistente a lato della scala di ingresso del Palazzo Municipale, installando in suo luogo una panchina rosa. Un segno per mantenere alta l’attenzione dell’intera cittadina nella prevenzione e nella lotta del tumore al seno, un gesto per ricordare e sostenere, proprio durante il cosiddetto “Ottobre rosa”, la battaglia di quante combattono quotidianamente con e contro la malattia”, spiegano dall’Amministrazione.

L’installazione della panchina avverrà nel rispetto delle regole anti-Covid, evitando assembramenti.