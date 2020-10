Un morto e 149 casi di contagio da covid-19: Latina da sola ne conta 48

Shares

LATINA – Un morto a Latina e 149 nuovi casi positivi al Covid-19, dopo i 209 registrati ieri, allontanamo tristemente i tempi, peraltro recenti, in cui 22 casi in un solo giorno ci sembravano un picco. Solo a Latina 48 contagi oggi, seguita da Cisterna con nuovi 25, Fondi torna a tempi dimenticati con 14; sempre elevato il numero di nuovi casi ad Aprilia che ne ha 15. Toccati dall’ondata inarrestabile anche comuni fino a ieri Covid Free, uno per tutti Campodimele, il paese della longevità.

Vediamo comune per comune che cosa è successo: Aprilia (15), Campo di Mele (1), Castelforte (1), Cisterna di Latina (26), Cori (2), Fondi (14), Formia (2), Gaeta (2), Itri (2), Latina (48), Lenola (5), Minturno (8), Monte San Biagio (1), Pontinia (2), Priverno (3), Roccagorga (1) , Sabaudia (1), Sezze (3), Spigno Saturnia (1) e Terracina (11).

E dopo l’accertamento dei 71 contagiati nella casa di riposo di Itri, sono stati trasferiti in ospedale i pazienti in condizioni più delicate e, attivata l’Unità di Crisi, gli altri ospiti e il personale dipendente rimasto in isolamento nella struttura sono sottoposti a telemonitoraggio.

I casi totali sono arrivati, con un’escalation rapidissima, a 2781 (sfiora il 50 l’indice di prevalenza), 1918 gli attuali positivi attivi, 131 i ricoverati.