Latina, è on line la mappa interattiva del Covid Comune per Comune

LATINA – E’ disponibile da oggi un ulteriore strumento per conoscere meglio la diffusione del Covid sul territorio della provincia di Latina e del Lazio in generale. Sono infatti on line le nuove mappe interattive elaborate dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio in collaborazione con il SERESMI. Entrando nel sito www.dep.lazio.it si troverà una cartina interattiva attraverso la quale è possibile conoscere in maniera immediata il numero dei casi di covid registrati in ciascuno dei 33 comuni pontini e il relativo tasso di incidenza cumulativa. E’ possibile anche conoscere, comune per comune, la prevalenza giornaliera generata dai nuovi casi di contagio misurati ogni 10mila abitanti.

Per esempio 1557 casi con tasso di incidenza cumulativa del 123.11, inferiore per esempio al piccolo comune di Castelforte, nell’estremo Sud Pontino che con 53 casi ha un tasso del 125,56. Come detto un nuovo strumento di conoscenza. Con 69 casi Roccagorga è il Comune più colpito con tasso di incidenza cumulativa di 154,09 (e prevalenza giornaliera di 100,49), ma la maggior prevalenza giornaliera di casi si è per esempio registrata a Cori. Superano il capoluogo per tasso di incidenza anche Aprilia e Cisterna, rispettivamente con 1034 casi e 139,37, la prima; e 515 casi e 139,26 , la seconda.