Semaforo spento alla Storta di Sezze, Calandrini chiama il Prefetto

Shares

LATINA – Sarà ripristinata entro venerdì la funzionalità del semaforo alla Storta di Sezze, il grande bivio al quale si incrociano l’Appia e la SS 156 dei Monti Lepini. E’ quanto spiega in una nota il Prefetto Maurizio Falco in una nota nella quale spiega di aver avuto un incontro con l’Anas e che nei prossimi giorni sarà convocata una riunione con Anas e Comune di Sezze per stabilire le reciproche competenze nella gestione dell’incrocio.

“Ringrazio il Prefetto di Latina, dott Maurizio Falco per essersi interessato del semaforo spento. Nei giorni scorsi avevo personalmente segnalato la questione in Prefettura con una lettera in cui chiedevo una soluzione al problema prima che potessero succedere gravi episodi. L’incrocio infatti è già stato in passato teatro di incidenti, anche tragici. Il semaforo spento in una strada ad alta percorrenza, interessata anche dal traffico di mezzi pesanti aumentava il rischio di possibili nuovi tragici eventi”, sottolinea il senatore Nicola Calandrini dicendosi “lieto che la questione vada verso una conclusione positiva e che le istituzioni competenti si siano attivate per garantire l’incolumità degli automobilisti”.