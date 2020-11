Il Centro Vaccinazioni di Latina ristrutturato dalla onlus Alessia e i suoi Angeli

Shares

LATINA – Dopo il pronto soccorso pediatrico presso il pronto soccorso dell’ospedale Goretti, l’Associazione Alessia e i suoi Angeli di Latina, intitolata alla piccola Alessia Mastrogiovanni morta per una meningite fulminante quando aveva un anno e mezzo, si dedica a un altro importante progetto destinato al’intera collettività e in particolare ai bambini.

“Stiamo ristrutturando il Centro Vaccinazioni di Piazzale Carturan a Latina”, spiegano dalla Onlus presieduta dal papà della piccola. Con la moglie, l’avvocata Amelia Vitiello, che è vice presidente dell’associazione, e il resto dello staff, dal 2007, la mamma e il papà di Alessia si dedicano a migliorare l’assistenza sanitaria per i bambini e hanno dotato il pronto soccorso del Santa Maria Goretti di strumenti “su misura” per le emergenze pediatriche, battendosi poi per diffondere la cultura delle vaccinazioni, prima con azioni di sensibilizzazione, ora con un’opera materiale.

“Un luogo che a breve diventerà cruciale nella lotta al Corona Virus. Noi lo renderemo a misura di bambino”, promettono.

I lavori infatti sono partiti da poco: “Il centro, è destinato, a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus in cui tutto il mondo si trova, a diventare il fulcro di quella che sarà la lotta alla pandemia nel nostro territorio. La nostra Associazione – spiega il Presidente Alessandro Mastrogiovanni – nasce per un evento tragico che portò via mia figlia. Da allora il nostro obiettivo è stato la lotta alla meningite e la tutela all’infanzia. Quale migliore luogo del Centro Vaccinazioni? Riassume in sé i due cardini portanti della nostra associazione : Vaccini e Bambini. Abbiamo, quindi voluto investire i nostri fondi in questa struttura – prosegue – e renderla decorosa, funzionale per gli operatori che vi lavorano e sopratutto a misura di bambino. Si comincierà dagli interni, ma Alessa e i suoi angeli ha anche delle idee per il giardino esterno. Il termine dei lavori è previsto per fine 2020. Un bel regalo per la nostra città”, conclude Alessandro.

La Onlus, attivissima, ha in corso anche il progetto Latina#Cibiamo rivolto ai bisogni di chi ha meno e di chi è stato travolto dalla crisi generata dall’ emergenza Sanitaria Covid-19 attraverso il recupero e la redistribuzione dei cibi freschi commestibili o di prossima scadenza (Leggi 155/2003 e 166/2016) e beni di prima necessità.