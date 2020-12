Covid, diminuiscono i casi, aumentano i guariti, ma sette morti al Goretti di Latina

Shares

LATINA – Sono stati 122 i nuovi casi di covid registrati dall’ultimo bollettino della Asl di Latina, in discesa decisa rispetto all’ultima serie ma si registrano anche 7 morti in una sola giornata. I pazienti deceduti tra i 72 e i 98 anni risiedevano nei comuni di Cisterna, Terracina, Latina, Gaeta, Minturno e Formia e con loro il numero delle vittime sale a 172 dall’inizio della pandemia. Dei nuovi positivi 28 sono residenti nel capoluogo, 24 ad Aprilia, 10 a Cisterna e Fondi e numeri molto più contenuti in altri 14 comuni pontini. Le buone notizie arrivano però dalle negativizzazioni, 173 guariti nelle ultime ventiquattr’ore per un totale di 3260 dall’inizio dell’emergenza. Ad oggi gli attuali positivi sono 7187.

DAL LAZIO – “Nel Lazio calano i casi, i ricoveri e le terapie intensive”, sottolineano dall’Unità di crisi “Gli acquisti sotto casa aiutano a combattere il COVID evitando pericolosi assembramenti nei grandi centri commerciali. Si aiuta il piccolo commercio senza dare vantaggi al virus”, dice l’assessore alla sanità Alessio D’Amato .