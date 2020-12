Installati al Goretti di Latina i primi supercongelatori per il vaccino contro il covid

Shares

LATINA – Sono arrivati oggi al Goretti di Latina i primi due supercongelatori per stoccare i vaccini anticovid in vista della campagna vaccinale contro il virus che partirà ufficialmente a metà gennaio e alla quale ha aderito, in maniera volontaria e praticamente in toto, il personale dell’ospedale di Latina.

Nel piazzale di scarico del nosocomio sono arrivati questa mattina intorno alle 9 i camion con a bordo i primi due apparecchi destinati a conservare per il tempo necessario la scorta di fiale, mentre gli altri arriveranno lunedì e saranno installati all’interno del Centro Trasfusionale.

E la macchina della “conservazione” – secondo quanto dichiarato dall’Unità di Crisi – nel Lazio sarebbe già pronta. “Nessun problema sulla conservazione dei vaccini anti COVID-19. Già oggi il sistema è in grado di prendere immediatamente in carico 1 milione di dosi. Ci si sta attrezzando per aumentare ulteriormente la capacità. Tutte le province sono coperte”.

PRIMI VACCINI NEL 2020? – E ci potrebbe essere una novità: anche se ufficialmente il primo vaccino nel Lazio sarà inoculato il 15 gennaio a un’infermiera dell’Istituto Spallanzani di Roma, se l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) concluderà la discussione dei dati relativi al vaccino Pfizer-Biontech approvandolo lunedì 21 dicembre (e non più il 29), la Regione potrebbe decidere di anticipare i tempi e somministrare già prima di Capodanno alcune dosi disponibili. Del gruppo potrebbero far parte alcuni medici in prima linea proprio a Latina.