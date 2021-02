Pandemia e vaccini, il punto con l’assessore D’Amato

LATINA – Situazione covid e campagna vaccinale, ne hanno parlato insieme il sindaco di Latina Damiano Coletta e l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato.

“Siamo in un trend stabile per Rt e in lieve discesa i tassi di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva e il tasso di incidenza. Bisogna mantener alta l’attenzione perché il virus circola fra di noi e purtroppo circolano anche le varianti del virus. Per questo bisogna rispettare le regole e andare veloci con la campagna vaccinale”, ha detto D’Amato.

Sul fronte del vaccino, sono state somministrate dosi al 5% della popolazione residente maggiorenne, mentre si sono prenotati 240mila anziani e la campagna andrà avanti a febbraio e marzo per completare gli over 80. “Abbiamo chiesto a tutti gli ordini professionali dei medici di fornire gli elenchi e vaccineremo gli under 55 con Astra Zeneca. Conclusi gli over 80 procederemo con le fragilità e poi con gli over 70”.

“Oggi – ha detto D’Amato – potremmo vaccinare molto di più se avessimo più dosi. Lo abbiamo fatto presente al Governo chiedendo un ulteriore sforzo”, ha detto D’Amato.

Durante la diretta Fb D’Amato ha parlato anche di scuola e degli anticorpi monoclonali.