Vaccino AstraZeneca agli under 55, pronte Latina e Terracina: 300 dosi al giorno

LATINA – Il Comune di Latina ha consegnato ieri alla Asl il Centro Anziani Vittorio Veneto per la vaccinazione agli under 55 con il vaccino AstraZeneca. Il centro sarà operativo da lunedì (15 febbraio) e qui saranno somministrate 200 dosi al giorno. In contemporanea sarà attivata una seconda sede al Fiorini di Terracina per la somministrazione di 100 dosi al giorno.

Si comincerà dai liberi professionisti: medici, odontoiatri, personale Osa e farmacisti che compaiono negli elenchi forniti alla Asl dai rispettivi ordini professionali, secondo un ordine casuale. Sarà infatti un algoritmo nella piattaforma gestionale della Asl a selezionare il nome del prescelto che riceverà un messaggio con l’appuntamento. “I primi messaggi – assicurano dalla Asl – sono già partiti questa mattina”. Ma l’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Latina lamenta scarsa informazione e attende di verificare se le convocazioni arriveranno.

A FORMIA – Una terza sede per il vaccino Astra Zeneca sarà aperta nei prossimi giorni a Formia nel nuovo centro sportivo non appena la Asl prenderà possesso della sede individuata dal commissario straordinario del Comune.

VACCINI A CASA SI PARTE MARTEDI’ – Partiranno martedì pomeriggio anche le vaccinazioni domiciliari secondo un calendario che ha richiesto alcuni giorni di preparazione perché nessuna dose venga sprecata.