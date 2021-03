Covid, contagi ancora in aumento: 228 casi e due decessi. Record a Fondi con 46

IN AGGIORNAMENTO

LATINA -Sono stati 228 i nuovi casi di covid a Latina e provincia e due i decessi registrati al Goretti che da giorni è al limite della capienza. Si tratta di pazienti di Aprilia e Pontinia.

Fondi supera ancora una volta Latina con 46 casi contro i 40 del capoluogo dove pure si registra un aumento dovuto soprattutto a contagi familiari. Aumentano i casi anche a Terracina, mentre il sindaco di Pontinia di fronte ad una serie sempre tra i 10 e i 15 da molti giorni, ha deciso di tenere chiuse le scuole prima ancora di conoscere il colore assegnato al Lazio. Troppi contagi e la necessità di arginarli vista la presenza della variante inglese, ha motivato il primo cittadino Carlo Medici nell’ordinanza emanata oggi.

COMUNE PER COMUNE – Aprilia 22, Castelforte 1, Cisterna di Latina 6, Cori 5, Fondi 46, Formia 14, Gaeta 3, Itri 4, Latina 40, Lenola 4, Maenza 1, Minturno 4, Monte San Biagio 3, Pontinia 11, Priverno 10, Sabaudia 8, San Felice Circeo 3, Sermoneta 2, Sezze 5, Sonnino 6, Sperlonga 3, Terracina 27.

I GUARITI – I guariti sono stati 116

A FONDI – Per consentire il rientro a scuola in sicurezza il 7 aprile, il Comune di Fondi ha organizzato un nuovo screening sul modello di quello attuato in occasione delle festività natalizie. I giorni dedicati all’attività di monitoraggio, disposta di concerto con la Asl e in collaborazione con il comitato di Fondi della Croce Rossa Italiana, sono il 2, 3, 4, 5 e 6 aprile.

VACCINAZIONI – Va bene la campagna vaccinale. Nuovo record nel Lazio nella giornata di ieri sono state somministrate 25.715 e il 91.6% delle dosi consegnate sono state somministrate.