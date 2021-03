Follia a Gaeta, picchia un anziano poi chiama la Polizia inventando una storia: arrestato

GAETA – Ha colpito violentemente con un pugno un anziano che aspettava la moglie fuori dalla Messa, poi ha pensato bene di chiamare il 113 raccontando che un uomo si stava denudando di fronte ad alcune ragazze e di averlo per questo allontanato. E’ accaduto domenica mattina e ora l’anziano colpito è ricoverato in prognosi riservata al Goretti di Latina dove è stato operato per un ematoma cerebrale, mentre un 47enne di Gaeta già conosciuto alle forze dell’ordine è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Sono stati i familiari della vittima a dare il via, con la loro denuncia, alle indagini del Commissariato di Gaeta dove si sono presentati il giorno successivo, sotto shock, per raccontare quello che era capitato al loro congiunto “brutalmente percosso in strada”. La moglie in particolare raccontava agli agenti che, al termine della funzione religiosa della domenica, non aveva trovato il marito rimasto ad attenderla nel piazzale e che , una volta tornata a casa, lo aveva trovato un lago di sangue, con l’orbita oculare tumefatta. L’uomo riferiva alla moglie che poco prima, in strada, era stato colpito senza alcun motivo con un pugno al volto da uno sconosciuto e che a causa del colpo ricevuto era caduto violentemente a terra. Poi, viste le condizioni dell’anziano, era stata presa la decisione di andare in ospedale a Formia e da qui il ferito era stato trasferito a Latina per essere operato.

La polizia, dopo aver ascoltato il racconto, ha messo insieme i due episodi: la richiesta di intervento del giorno precedente e l’aggressione, identificando rapidamente l’aggressore nei confronti del quale sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari di Cassino.