Vittime del Covid, la cerimonia anche a Fondi dove sono morte 40 persone

FONDI – Oggi bandiere a mezz’asta a Fondi anche al Monumento dei Caduti per ricordare tutte le vittime della pandemia.

Alle 11 come altri primi cittadini anche il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e la giunta, in risposta all’appello del presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani Riccardo Varone, hanno osservato un minuto di silenzio per non dimenticare i 40 cittadini di Fondi e tutti gli italiani che hanno perso la vita a causa del Covid-19.

“Abbiamo ricordato le nostre vittime durante la cerimonia di intitolazione del boschetto di cipressi – commenta il sindaco – lo rifacciamo oggi in occasione della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus ma, in verità, pensiamo ai nostri concittadini scomparsi continuamente. Ognuno di noi, chi più dolorosamente con la perdita di un caro, chi meno con contagi e disagi, è stato profondamente segnato dalla pandemia. L’augurio è che la campagna vaccinale possa riprendere al più presto ed arrestare nel più breve tempo possibile questa scia di dolore e sofferenza”.