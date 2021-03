Covid-19, Latina ricorda le 540 vittime pontine del virus e tutte le altre

LATINA – Un minuto di silenzio e le bandiere a mezz’asta per ricordare le 128 vittime del covid di Latina, le 540 di tutta la provincia e tutte le altre in Italia e nel mondo.

Così il capoluogo ha celebrato la prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Alle 11 il Sindaco Damiano Coletta si è raccolto davanti al palazzo comunale poi ha detto: «Le bare sui camion a Bergamo, il 18 marzo di un anno fa – dichiara il primo cittadino – è un’immagine che rimarrà scolpita per sempre nella nostra memoria. È successo a Bergamo, ma avevamo acquisito la consapevolezza che sarebbe potuto accadere in qualsiasi altro Comune d’Italia. Da allora siamo stati più coesi nell’affrontare la pandemia. Oggi ricordiamo tutte le vittime del Covid, 540 nella nostra provincia, 128 a Latina. Attorno a loro e alle loro famiglie si stringe tutta la comunità di Latina».