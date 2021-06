A Formia il nuovo Hub vaccinale al Centro Itaca. Chiude Gianola

FORMIA – “Un centro Pfizer da mille dosi al giorno”. La manager della Asl Silvia Cavalli ha inaugurato questa mattina a Formia il nuovo Hub che sarà gestito dall’azienda sanitaria, realizzato all’interno del Centro Commerciale Itaca. Con lei il direttore del centro di Via Mamurrano, Nicola Luciano, che ha messo a disposizione gratuitamente la superficie da 600 mq (la Sala Ulisse), allestita in tempi record grazie alla sinergia tra Savills e Pradera e le Istituzioni locali. Il nuovo Itaca Hub andrà a sostituire l’attuale che si trova a Gianola: “Lo richiede l’accelerazione della campagna vaccinale e la necessità di raddoppiare il numero di dosi somministrate quotidianamente hanno richiesto un ampliamento degli spazi. A pieno regime, si stima che presso l’HUB saranno erogate circa 800 dosi giornaliere”, spiega in una nota la Asl.

“Grazie alla sinergia fra pubblico e privato e all’impegno dello staff dell’Asl abbiamo raggiunto un nuovo importante traguardo nella lotta contro il COVID attraverso l’ulteriore accelerazione della campagna vaccinale – afferma Silvia Cavalli, Direttore Generale della Asl di Latina. La realizzazione dell’HUB vaccinale di Formia, rappresenta l’esempio concreto di quanto la collaborazione tra settori funzioni bene e apra ad innovative possibilità gestionali a favore della comunità”.

“Dopo l’inaugurazione dell’HUB del Lingotto a Torino, che ad oggi ha abbondantemente superato i 35.000 vaccini somministrati, capitalizzando l’esperienza pregressa con il nostro key client Pradera abbiamo affrontato questa nuova sfida a Formia, dimostrando che un team collaudato e ben radicato riesce in tempi brevi a raggiungere obiettivi incredibilmente ambiziosi come questo.

Ringrazio tutto il team che si è prodigato affinché questo nuovo HUB fosse pronto in pochissimi giorni”, dichiara Ermanno Tetta, Head of Property Management di Savills.

“Siamo entusiasti che il Centro Commerciale Itaca da sempre protagonista di importanti eventi nel territorio abbia potuto dare il proprio contributo alla realizzazione di questo HUB vaccinale attraverso un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Ringrazio la Asl territoriale e tutti quelli che si sono prodigati per la realizzazione di tale importante risultato”,

sottolinea Nicola Luciano, direttore del Centro Commerciale Itaca.