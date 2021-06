Covid, 28 nuovi casi e nessun decesso. Il bollettino della Asl di Latina

LATINA – Sono 28 i nuovi casi di covid registrati in provincia di Latina. Dopo il crollo registrato nella giornata di ieri, il numero dei contagi ufficializzato dalla Asl di Latina torna nella media dell’ultima settimana. E’ ancora Aprilia, con 10, a registrare il numero maggiore di nuovi positivi. Nessun decesso al Goretti dove sono stati ricoverati con polmonite da coronavirus tre nuovi pazienti.

I casi sono emersi ad Aprilia, 10, Cisterna di Latina 5, Fondi 3, Formia 4, Gaeta 1, Latina 3, Priverno 1 e a Santi Cosma e Damiano 1.

VACCINAZIONI – Nuovo record di somministrazioni nella Asl di Latina dove sono state 4.698 nelle ultime 24 ore.

Nel Lazio intanto sono state superati i 3,6 mln di somministrazioni. “Più di un cittadino adulto su due ha ricevuto la prima dose e circa 1 su 4 ha concluso il percorso vaccinale. Visto il successo dell’Open Week Astrazeneca siamo intenzionati a riproporlo anche la prossima settimana con la medesima modalità del ticket virtuale. La formula “tre click e mi vaccino” piace e trova il gradimento dell’utenza per la facilità di accesso e la velocità di somministrazione. Sono state riaperte per le giornate di oggi e domani ulteriori slot alla Nuvola, a Termini, ad Acea Piazzale Ostiense e al Polo natatorio di Ostia”, ha dichiarato in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato.