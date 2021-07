Al Circeo vincono le coppie Manni-Bonifazi e nelle donne Culiani- Ditta

SAN FELICE CIRCEO – Fabrizio Manni-Carlo Bonifazi nel maschile e Michela Culiani-Erika Ditta nel femminile sono le coppie vincitrici della terza tappa dell’ICS Beach Volley Tour Lazio 2021, il torneo sulla sabbia organizzato dalla FIPAV Lazio con l’Istituto per il Credito Sportivo e il sostegno della Regione Lazio. Emozioni a non finire a San Felice Circeo, dove gli atleti si sono sfidati alla spiaggia “La Fratta” dando vita a una due giorni spettacolare e ricca di colpi di scena. Manni e Bonifazi hanno battuto 2-0 in finale Titta e Vanni, accelerando in entrambi i set nella fase centrale e dimostrando una grande tenuta sia fisica sia mentale. Tra le donne, le vincitrici di tappa si sono imposte 2-1 su Domiziana Mazzoni e Reka Orsi Toth, brave a reagire nel secondo set ma poi battute 15-13 in un tie break avvincente; tanta qualità difensiva per le due vincitrici, oltre a un repertorio vastissimo di colpi e giocate.

Salgono sul podio le ragazze del Club Italia, Margherita Tega e Giada Bianchi e i romani Giacomo De Fabritiis e Lorenzo Rossi: nella finalina per il bronzo Tega-Bianchi hanno superato 2-1 Bridi-Foresti, mentre De Fabritiis-Rossi hanno vinto in due set contro la coppia rivelazione della tappa, Spadoni-Camerani. Hanno premiato i giocatori e le giocatrici il presidente della FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, il responsabile marketing e prodotti di ICS, Massimo Bernetti, l’assessore allo sport del comune di San Felice Circeo, Felice Cappone, l’assessore alla sicurezza, Marco Di Prospero, il capo di gabinetto Mauro Bruno, il presidente della Pro Loco di San Felice Circeo, Silvano Fiorini e in rappresentanza di JAPP Beach Volley Terracina – società promoter della tappa – Anna Maria Perroni e Pino Percoco. Erika Ditta e Fabrizio Manni sono stati insigniti del premio MVP della tappa.

“Questo tour continua a regalarci emozioni speciali – ha dichiarato Massimo Bernetti di ICS – continueremo a puntare nell’ICS Beach Volley Tour Lazio e in uno sport splendido come il beach volley, affinché diventi sempre di più, tramite la nascita di nuove strutture al coperto, uno sport giocabile tutto l’anno”. “Complimenti a tutti i giocatori che si sono sfidati qui a San Felice e alle coppie Ditta-Culiani e Manni-Bonifazi per il successo di tappa – il commento del presidente della FIPAV Lazio, Andrea Burlandi – le due finali sono stati due bellissimi spot per il beach volley laziale”. “Sono felice di quanto abbiamo realizzato in queste prime tre uscite – le parole di Pino Percoco della società JAPP Beach Volley – da Terracina al Circeo sono stati tre fine settimana di grande spettacolo, è stato un onore poterle seguire da promoter. Ringrazio tutto il mio staff, gli sponsor e le istituzioni per non aver mai fatto mancare il loro sostegno”.