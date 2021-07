Tre giorni di kitesurf a Fondi con il campione mondiale Airton Cozzolino e il freestyler Coccoluto

FONDI- Fa tappa anche a Fondi, da oggi a giovedì 8 luglio, il “Red Bull Hero Hits Your Spot”, l’atteso appuntamento dedicato all’affascinante mondo del kitesurf in compagnia del campione mondiale Airton Cozzolino. Ad attirare a Fondi il prestigioso appuntamento sportivo, il vento termico che caratterizza la zona, ideale per la disciplina del kitesurf, ma anche la presenza di una realtà particolarmente apprezzata nel settore. La tre giorni è infatti in programma presso il circolo nautico “Vela Club Fondi” (Via Flacca, 2708), anche co-organizzatore della tappa fondana. Oltre all’atleta originario di Capo Verde, volto ufficiale del tour, e al conterraneo nonché campione del mondo Freestyle Wave 2016 Matchu Lopes, parteciperà all’evento anche un altro ospite d’eccezione, Gianmaria Coccoluto. Classe 1993, originario della zona e quarto al mondo nella categoria kitesurf freestyle: l’atleta pontino è considerato un fuoriclasse nel settore e, condizioni meteo permettendo, promette di dare vita ad uno spettacolo unico nel suo genere.

Esibizioni a parte, la tre giorni sarà una full immersion nell’appassionante mondo degli “aquiloni”: sarà infatti possibile trascorrere due giornate tra acqua e vento con tre grandi campioni. Ma non solo, ci saranno gli stand Duotone, il team di promoter della Red Bull e saranno organizzate due session di Fitsurf, un workout specifico e dedicato proprio a chi pratica la disciplina del kitesurf. Un evento per appassionati ma anche per neofiti: le dimostrazioni di campioni come Coccoluto, Lopes e Cozzolino sono infatti universalmente considerate mozzafiato, anche da chi non pratica il kite. Se le condizioni meteo saranno favorevoli, i partecipanti saranno protagonisti anche di un performance contest con Cozzolino che sarà giudice speciale della gara.

A concludere la tre giorni un after party in programma l’8 luglio al circolo nautico “Vela Club Fondi”. L’evento sportivo, che gode del patrocinio del Comune di Fondi, si inserisce appieno nel percorso di valorizzazione che sta interessando la città, Bandiera Blu 2021 e candidata al titolo di “European City of Sport” nel 2023. La tre giorni rappresenta inoltre una vetrina internazionale per il litorale di Fondi che avrà la possibilità di mettere in mostra le sue acque cristalline, le sue onde adrenaliniche e il particolare vento ideale per la pratica del kitesurf.

«Lo sport è vita – commentano entusiasti il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro e l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale – se ai benefici dell’attività fisica si aggiungono anche l’energia di una disciplina tra le più adrenaliniche e le emozioni del mare, il risultato non può che essere straordinario. L’evento sta avendo anche un importante ritorno turistico con giovani e atleti in arrivo da tutto il centro Italia e questo non può che renderci orgogliosi. Quello che in molte località viene considerato un difetto, il vento, a Fondi è stato valorizzato divenendo un grandissimo pregio in grado di attrarre giovani, atleti e, da oggi, anche campioni internazionali».