Latina, caroselli e cortei a piedi: per l’Italia in finale addio alle norme anticovid

LATINA – Anche Latina è esplosa dopo la vittoria ai rigori tra Italia e Spagna nella semifinale degli Europei. Caroselli, clacson cortei d’auto e bandiere nel centro del capoluogo e della altre città del territorio (come si vede anche dalle immagini pubblicate sui social riferite a Latina, Gaeta e Formia) e addio alle norme anti-covid. Un fiume di gente si è riversata in strada, tantissimi ragazzi anche a torso nudo hanno invaso la via dei Pub, Via Diaz, piazza del Popolo, Corso della Repubblica, in una nottata di giubilo liberatorio cantando l’inno d’Italia e l’ormai famoso po-po-po-po. Un camion carico di tifosi ha attraversato il centro storico del capoluogo accompagnato dal suono delle trombette, sono stati accesi fumogeni. I caroselli delle auto sono andati avanti fino a tarda notte così come i cori in tutte le città del territorio. A Gaeta bagno nella fontana San Francesco, a Formia Via Vitruvio bloccata dalle auto in festa per festeggiare la finale sudata conquistata dagli Azzurri di Mancini. Sulle Isole Pontine hanno suonato anche le trombe delle barche in rada.