Malore in barca, morto un uomo di San Felice Circeo

SAN FELICE CIRCEO – E’ stato ritrovato privo di vita sulla barca finita tra gli scogli ancora con i motori accesi. E’ morto così in mezzo al mare, un uomo di 74 anni di San Felice Circeo. Con ogni probabilità aveva accusato un malore durante la navigazione perdendo il controllo dell’imbarcazione. Nonostante i soccorsi coordinati dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, con l’ausilio del Locale Ufficio Marittimo di San Felice Circeo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’allarme era partito da un pescatore che aveva notato l’ imbarcazione incagliata. Immediato l’intervento del personale dell’Ares 118, trasportato con un mezzo nautico della Guardia Costiera, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma dell’uomo è stata portata a terra nel porto di San Felice Circeo insieme alla sua barca, recuperata dagli ormeggiatori della Circeo I e restituita ai familiari come ha disposto l’autorità giudiziaria.