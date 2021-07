Latina, Panorama chiude il 31 luglio: venerdì sciopero dei lavoratori

LATINA – Dopo la conferma della data di chiusura dell’ipermercato Panorama a Latina Fiori, è stata proclamata una giornata di sciopero dei lavoratori per venerdì 9 luglio. A comunicarlo sono le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di CGIL CISL e UIL di categoria in occasione dell’incontro che si terrà tra le stesse e la direzione del personale dell’ipermercato di Latina. “La riunione – spiegano Marco Capparelli per la Filcams CGIL, Claudia Baroncini per la Fisascat CISL e Gianfranco Cartisano per la Uiltucs Uil – prevede il confronto per attivare un piano sociale utile a trovare soluzioni meno traumatico per i lavoratori vista l’imminente chiusura al supermercato prevista è confermata per il 31 luglio”. Intanto Pam Panorama ha aperto la procedura di cassa integrazione per cessazione presso il Ministero del Lavoro che ha già convocato le parti per il 27 luglio.

Venerdì i lavoratori protesteranno pacificamente adottando le misure di sicurezza covid contro la decisione della chiusura del punto vendita. Si sono dati appuntamento nei pressi del gazebo che è stato installato nella zona esterna al supermercato, per spostarsi poi, intorno alle 11, in via Tiberio per un sit in nei pressi della sede dell’incontro tra azienda e sindacati.