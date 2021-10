Covid, balzo dei contagi, sono 41. Risale Fondi con 13 nuovi positivi

LATINA – Brusca impennata dei casi di covid. Oggi sono 41 quelli registrati nel bollettino del 7 ottobre della Asl di Latina. Non ci sono stati decessi e un solo ricovero al Goretti. Tornano nel bollettino comuni che da settimane non registravano contagi e Fondi registra un balzo, attestandosi come il comune con il più elevato numero di positivi nelle scorse 24 ore.

I casi sono emersi ad Aprilia 6, Cisterna di Latina 2, Fondi 13, Formia 1, Gaeta 1, Latina 5, Lenola 2, Minturno 5, Roccagorga 2, Sabaudia 1, Sezze 2, Terracina 1. Le guarigioni nelle ultime 24ore sono state 39. (nella foto la distribuzione territoriale nell’ultima settimana)

La curva dei contagi nell’ultima settimana è in discesa.

Le vaccinazioni registrate nell’ultimo bollettino sono state 1.064 e comprendono le dosi di Moderna che le farmacie hanno cominciato a somministrare.