Treni, riaperta la circolazione sulla Roma-Latina e sulla Roma Nettuno

LATINA – Sta riprendendo gradualmente la circolazione ferroviaria sulle linee Roma-Napoli (via Formia) e Roma – Nettuno, sospesa per i danni provocati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e della stazione di Torricola. Da tre giorni i treni non potevano transitare sul tratto.

Il ripristino dei due importanti collegamenti pendolari è avvenuto a partire dalle 5 di questa mattina ( 8 ottobre), anche se ci sono ancora effetti sulla mobilità ferroviaria con rallentamenti fino a 90 minuti.

I treni a lunga percorrenza sono deviati su percorso alternativo fino alle ore 10.00.