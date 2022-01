Latina, inseguimento e cattura in Via del Lido

LATINA – In fuga, inseguiti dalla polizia e bloccati. E’ quanto accaduto all’altezza dell’Hotel Garden su Via del Lido a Latina dove la polizia ha raggiunto e fermato un’auto con tre persone a bordo. Dalle prime informazioni si tratta di tre uomini la cui auto era stata segnalata poco prima al 113, non è chiaro se per un furto o una truffa appena avvenuta e di cui qualche cittadino si è prontamente accorto. E’ scattato così immediatamente l’intervento della Volante. I tre sono stati ammanettati e portati in Questura dagli agenti.

Non si conoscono al momento altri particolari sulla vicenda. Quello che è certo è che la scena non è passata inosservata in un momento di traffico intenso sulla strada che porta al Lido di Latina in questa giornata di sole.