Di Cocco (Horeca): “L’inchiesta Dune arreca danno d’immagine a tutti”

LATINA – “La vicenda di Sabaudia è grave e arreca certamente un danno all’immagine di tutta la nostra provincia. Il mio auspicio è che presto, la città delle Dune, possa lasciarsi alle spalle questa vicenda, su cui è giusto che la magistratura faccia luce, e tornare a splendere. Nell’inchiesta c’è anche Mario Gangi, per anni con me in Fipe Confcommercio. Rispetto alla sua persona non posso far altro che augurarmi che chiarisca ogni cosa gli viene addebitata e mi auguro che possa dimostrare l’estraneità ai fatti”. E’ quanto dichiara in una nota Italo Di Cocco, presidente del neonato Consorzio Horeca, formato da imprenditori operanti nei settori hotel, ristoranti, trattorie, pub, pizzerie, bar, catering. Nell’inchiesta c’è un corposo capitolo dedicato proprio ai favori nell’ambito delle concessioni balneari in cui viene intercettato proprio Gangi.