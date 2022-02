Serra artigianale di mariuana nel garage di casa, nei guai ventenne di Terracina

TERRACINA – Una piccola serra di mariuana realizzata in un armadio portatile e che avrebbe potuto produrre 450 dosi. L’hanno scoperta a Terracina i carabinieri della Compagnia guidati dal comandante Francesco Vivona, nel corso dei controlli disposti dal comando provinciale di Latina per il contrasto all’attività di spaccio. Nel garage dell’abitazione di un ventenne, i militari hanno trovato le piante alimentate da impianti di aerazione ed illuminate da lampade. Nell’udienza del processo per direttissima, dopo la convalida dell’arresto, il giovane è stato posto ai domiciliari in attesa della prossima udienza.