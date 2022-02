Parte da San Felice Circeo il vax-tour booster per la comunità Sikh

SAN FELICE CIRCEO – Partirà da San Felice Circeo il vax-tour per i richiami booster nella comunità indiana. Come era accaduto per il primo ciclo vaccinale, la Asl svolgerà un’azione di prossimità avvicinandosi ai loro luoghi di lavoro e di vita dei Sikh. Tornerà l’iniziativa itinerante che toccherà diversi Comuni della provincia di Latina.

La prima tappa è prevista per giovedì 3 e sabato 5 febbraio nel Comune di San Felice Circeo, presso la tensostruttura di Borgo Montenero in via Giacomo Matteotti. A partire dalle ore 9.00 saranno disponibili 350 dosi Booster Moderna ma anche 100 prime dosi Johnson & Johnson. Non è necessario prenotarsi né essere muniti di tessera sanitaria, ma si richiede un documento di identificazione.

“Continua così – dicono dall’Azienda – l’impegno verso le fasce di popolazione più vulnerabili, favorendo una migliore accessibilità alle cure”.