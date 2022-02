Una commissaria per Ventotene: si insedia la vice prefetto Monica Perna

VENTOTENE – E’ la prefetto vicario Monica Perna, la commissaria prefettizia nominata per gestire il Comune di Ventotene fino alle prossime elezioni amministrative a primavera. L’ha nominata il prefetto di Latina, Maurizio Falco dopo la sfiducia al sindaco Gerardo Santomauro. Le dimissioni di 6 consiglieri, la minoranza più uno di maggioranza, sono arrivate in un momento in cui l’Ente era alle prese con i progetti per i fondi del Pnrr e mentre gli occhi della comunità nazionale e internazionale sono puntati sul grande progetto di recupero dell’ex carcere borbonico di Santo Stefano gestito dalla commissaria di Governo, Silvia Costa.

Oggi l’insediamento della Perna che sarà affiancata dalla sub commissaria Ada Nasti, dirigente dell’Area economico finanziaria della Prefettura di Latina.