248 anni della Guardia di Finanza, le celebrazioni a Latina

Questa mattina presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina è stato celebrato il 248° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza, alla presenza di S.E. il Prefetto di Latina, Dott. Maurizio Falco, del Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Virgilio Pomponi e di tutte le Autorità Civili, Militari e Religiose della Provincia. La breve cerimonia è stata l’occasione per evidenziare come il contesto pontino presenti indubbie attrattive per gli interessi delinquenziali di tipo economico, circostanza che rende fondamentale l’attività della Guardia di Finanza quale Forza di Polizia specializzata nelle materie economico-finanziarie il cui operato è indispensabile per il contrasto ai rischi delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

II Comandante Provinciale, Col.t.ST Umberto M. Palma, ha rivolto il proprio ringraziamento a tutti i Finanzieri, di ogni ordine e grado, per le attività svolte nonché per la fondamentale funzione a tutela di quelle libertà fondamentali, indispensabili per il benessere e la sicurezza economico-finanziaria della collettività. Si pensi alla libertà negoziale, alla libertà di impresa, alla libera concorrenza nel mercato, alla tutela del risparmio. Ma la sicurezza in questi termini, a differenza degli altri diritti immediatamente collegabili alla libertà personale, non è sempre adeguatamente avvertita quale bisogno primario. Ebbene, esercitando le proprie specifiche competenze, è proprio la Guardia di Finanza a essere chiamata prioritariamente ad assicurare la cornice di sicurezza necessaria all’utile sviluppo delle relazioni economiche e a garantire alle Istituzioni e ai cittadini le condizioni per il pieno esercizio delle accennate libertà.

Non sono, inoltre, mancate espressioni di apprezzamento con cui il Comandante Provinciale ha voluto evidenziare il giornaliero operato delle Fiamme Gialle pontine nel periodo della pandemia per garantire l’osservanza delle misure di contenimento dei contagi, assicurando sempre il sostegno e la vicinanza alle persone in difficoltà, prodigandosi in favore dei cittadini, anche alla luce dei perduranti effetti distorsivi sul tessuto socio-economico causati dalla crisi russo-ucraina. In tale contesto è stato lodato l’impegno delle Fiamme Gialle al contrasto delle pratiche commerciali scorrette e nella vigilanza sulla disciplina dei prezzi.

Il Corpo assume, soprattutto in considerazione dell’attuale delicato contesto economico, sia nazionale che internazionale, un ruolo ancor più strategico ed essenziale per il Paese, orientando il proprio piano d’azione, in piena aderenza alle direttive governative:

– nella tutela delle risorse pubbliche e dei mercati, concentrando gli sforzi operativi nella lotta alla grande

evasione fiscale e agli sprechi di denaro pubblico;

– nell’aggressione ai patrimoni della criminalità;

– nel contrasto ai comportamenti illeciti che alterano le regole del mercato e della concorrenza;

– nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Dopo il Colonnello Umberto M. Palma è intervenuto il Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, che per l’occasione ha fatto visita al Comando Provinciale di Latina intrattenendosi con gli Ufficiali, i Militari e le rappresentanze delle sezioni ANFI di Latina, Aprilia, Fondi, Formia, Gaeta e Terracina anche dopo la cerimonia, cogliendo l’occasione per fare un punto di situazione sulle attività svolte e quelle in corso nel primo semestre del corrente anno.

Il Generale Pomponi ha espresso a tutti i Finanzieri l’apprezzamento per i risultati ottenuti sollecitandoli, nel contempo, ad impegnarsi sempre più nella lotta alle frodi fiscali, agli illeciti sperperi delle risorse pubbliche, alle illegalità finanziarie, nonché, alle turbative della libera concorrenza e del mercato ed ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico locale.

L’Alto Ufficiale ha sottolineato la necessità di garantire la continuità dell’azione ai fini della sicurezza economico-finanziaria del territorio e del concorso al mantenimento dell’ordine pubblico, coltivando, nel quotidiano, quei valori di attaccamento all’Istituzione, patrimonio comune di tutte le Fiamme Gialle. Di fronte alle Autorità e agli ospiti intervenuti erano schierati, agli ordini del Ten. Col. Angelo Andreozzi, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Latina, rappresentanze dei Militari di tutti i Reparti dipendenti del Comando Provinciale (Gruppo e Compagnia Latina, Gruppo di Formia, Compagnie di Terracina e Fondi e Tenenze di Aprilia, Cisterna di Latina, Sabaudia, Ponza e Ventotene) distinti tra Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri. Erano inoltre presenti le rappresentanze degli altri comandi della Guardia di Finanza presenti sul territorio (Scuola Nautica, Sezione Operativa Navale di Gaeta, Nucleo Atleti di Sabaudia e Gaeta, Centro Navale di Formia) e i membri degli Organi di Rappresentanza Militare. Nel corso della cerimonia, breve ma significativa, si è proceduto alla premiazione di un’aliquota di militari distintisi per capacità professionali, costante impegno ed elevato senso del dovere messo in luce nell’espletamento di alcune delle numerose e complesse azioni di servizio portate a compimento nel corso dell’anno.

Gli encomi conferiti a:

1. Luogotenente Carica Speciale Leonardo L’ERARIO, Luogotenente Carica Speciale Giuseppe IACOBUCCI, Maresciallo Aiutante Luigi PICCOLO e Appuntato Alberto BUONAGURO, in servizio presso il Gruppo di Formia, encomiati per un’indagine di polizia economico-finanziaria nei confronti di un’organizzazione criminale operante nel settore delle frodi dell’I.V.A. comunitaria;

2. Luogotenente Carica Speciale Raffaele LALOPA, Maresciallo Aiutante Vincenzo Di PALMA, Appuntato Scelto Qualifica Speciale Domenico FALCONE e Finanziere Scelto Roberto AGRESTI, in servizio presso la Tenenza di Sabaudia, encomiati per un’indagine a contrasto dello sfruttamento della manodopera e del lavoro sommerso;

3. Maresciallo capo Enrico RONCONI, Maresciallo Ordinario Piero BELLAROSA e Appuntato Scelto Qualifica Speciale Salvatore D’AMICO in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Latina, encomiati per un’indagine a contrasto dei reati fallimentari e del riciclaggio;

4. Luogotenente Carica Speciale Domenico PUGLIESE, Maresciallo Ordinario Michele TRANI, Vicebrigadiere Germi VERARDI e Finanziere Scelto Mariano IADICICCO, in servizio presso la Compagnia di Fondi, encomiati per un’indagine in materia di traffico di armi e munizioni.