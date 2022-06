Covid, 60 nuovi casi e un decesso a Minturno

LATINA – Sono 60 i nuovi casi di covid registrati a Latina e provincia meno della metà rispetto a ieri, in discesa come ogni lunedì. Il dato è infatti riferito a un numero di tamponi inferiore alla media giornaliera con poco più di 300 test effettuati nelle scorse 24 ore per un tasso di positività che sfiora il 19% (in salita rispetto ai giorni scorsi).

Non ci sono stati ricoveri al Goretti dove si è registrato il decesso di un paziente anziano di Minturno.

A Latina 17 casi, tutti sotto i dieci gli altri comuni pontini: Aprilia 9, Bassiano 1, Castelforte 2, Cisterna di Latina 3, Cori 2, Fondi 1, Formia 6, Minturno 2, Pontinia 2, Priverno 1, Rocca Massima 1, Sermoneta 1, Sezze 3, Terracina 8, Ventotene 1.

Il lunedì precedente (30 maggio) i casi di positività registrati sul territorio erano stati 68.