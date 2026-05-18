“Oncologia: quando la rete fa la differenza”, convegno al Circolo Cittadino

LATINA – Sabato sera, 16 maggio, al Circolo Cittadino di Latina, si è svolto il convegno “Oncologia: quando la rete fa la differenza”, organizzato dall’Associazione “Noi per l’Oncologia ODV” con il patrocinio della Provincia e del Comune di Latina. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e approfondimento sul valore della rete oncologica e sulla necessità di una sempre più stretta collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e associazionismo, con l’obiettivo di migliorare la presa in carico dei pazienti e la qualità delle cure sul territorio. A discutere dei temi legati all’assistenza oncologica e alle prospettive della sanità locale sono stati il dr. Nello Salesi, Direttore f.f. della UOC di Oncologia dell’Ospedale Santa Maria Goretti, il prof. Fabio Ricci, Responsabile della Chirurgia Senologica e Direttore Clinico della Breast Unit AUSL Latina, e la deputata Giovanna Miele, magistralmente moderati dalla dr.ssa Venerina Sciacca, dirigente medico di Oncologia. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stato il vicesindaco Massimiliano Carnevale. Tra i presenti anche numerosi rappresentanti del mondo sanitario locale: l’intera équipe oncologica dell’ospedale Santa Maria Goretti, il primario di Medicina d’Urgenza dr.ssa Rita Dal Piaz, la dr.ssa Federica Martella, dirigente medico specializzata in Medicina Fisica e Riabilitativa, e il dr. Alessandro Annetta dell’Oncologia Dermatologica e le altre associazioni di volontariato che operano all’interno dell’ospedale.

Nel corso della serata l’Avv. Maria Clementina Luccone, Presidente e fondatrice dell’Associazione “Noi per l’Oncologia ODV”, ha ricordato con emozione il secondo anniversario dalla nascita dell’associazione. «Siamo un’associazione giovane – ha dichiarato – ma grazie all’impegno dei nostri volontari abbiamo già realizzato molto, contribuendo all’acquisto di apparecchiature elettromedicali e di materiali necessari al reparto oncologico. Continuiamo a lavorare per promuovere la ricerca, migliorare la qualità delle cure e rafforzare la rete di assistenza territoriale attraverso la collaborazione tra istituzioni, medici e cittadini». La presidente ha poi rivolto un sentito ringraziamento ai soci, ad Adelmo Ruscio cuore pulsante e socio fondatore, al dr. Alessandro Rossi, ad Alessandra Fanti e a tutti i volontari per la loro instancabile energia e la sensibilità con cui portano avanti la missione dell’associazione. Un ringraziamento speciale è stato dedicato anche ai Giovani Filarmonici Pontini che, diretti dal M° Stefania Cimino, hanno accompagnato la serata con un concerto intenso ed emozionante. Le melodie eseguite hanno creato un’atmosfera raffinata e suggestiva, alternando momenti di dolcezza, nostalgia ed energia coinvolgente. La musica ha saputo trasformarsi in un autentico messaggio di condivisione e speranza, conquistando il pubblico presente con eleganza e sensibilità artistica. Gli applausi calorosi e la grande partecipazione hanno testimoniato l’apprezzamento per una serata che ha saputo unire approfondimento, solidarietà e cultura in un clima di forte partecipazione emotiva.