Brucia Al Karama, devastato dal fuoco il campo rom di Latina

LATINA – Immagini drammatiche quelle diffuse dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere l’incendio divampato nel primo pomeriggio alle porte di Latina. Il campo Rom di Al Karama è distrutto. Per 120 persone è stata disposta l’evacuazione e il trasferimento alla ex Rossi Sud dove trascorreranno la prima notte assistiti dalla protezione civile comunale, dalla Croce Rossa e dalla Caritas.

E’ stato il sindaco Damiano Coletta facendo il punto della situazione a ringraziare i vigili del fuoco e l’intera catena istituzionale e della solidarietà che si è mossa rapidamente e in maniera coordinata e solidale.

Intanto in via Monfalcone a Borgo Montello le operazioni di spegnimento sono ancora in corso con personale a terra dei vigili del fuoco, protezione civile e un elicottero antincendio della Regione Lazio coordinato da terra da un Direttore delle operazioni di spegnimento. Al momento l’area percorsa dal fuoco è di circa 9 ettari.