Il Prefetto Falco riceve il commissario Valente. Poi in Comune a Latina l’incontro con l’ex sindaco Coletta

LATINA – Il Prefetto di Latina Maurizio Falco ha ricevuto a palazzo di Governo il Commissario prefettizio Carmine Valente che poi, alle 11.30, incontrerà il Sindaco uscente Damiano Coletta in Comune. Sarà il momento del passaggio ufficiale delle consegne tra lo sfiduciato sindaco civico e il prefetto chiamato a guidare l’ente fino a nuove elezioni. Nella foto anche la sub commissaria Monica Perna che in Prefettura a Latina riveste il ruolo di viceprefetto vicario.