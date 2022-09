Il presidente della Regione Lazio Leodori a Formia con il sindaco Taddeo nelle zone disastrate – AUDIO

FORMIA – Questa mattina il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori ha voluto visitare con il sindaco di Formia Gianluca Taddeo i luoghi colpiti dal nubifragio che ha causato frane e smottamenti. Obiettivo, valutare insieme ai sindaci e alla Protezione Civile del Lazio i danni subiti.

“Sono qui per esprimere la mia vicinanza e quella della Regione Lazio a tutte le aree pesantemente colpite dal maltempo. Faremo tutto il necessario per ripristinare uno stato di normalità, ci sono esigenze pratiche che vanno affrontate immediatamente, come ripulire le strade dal fango e permettere al sistema produttivo di riprendere la propria attività. Una volta effettuata la stima e valutata la precisa natura delle pesanti conseguenze delle intense piogge di ieri, la Regione farà il possibile per mettere in campo, in breve tempo, tutte le azioni necessarie dal punto di vista economico e strutturale, per aiutare i sindaci e i cittadini del territorio”, ha dichiarato Leodori nel corso del sopralluogo.

Come è noto il sindaco Taddeo ha riunito con urgenza la giunta e ha già avviato la procedura per chiedere lo stato di calamità naturale. A poche ore dal disastro, qui con noi, fa il punto della situazione: “Abbiamo fatto una ricognizione dello stato dei luoghi per ripartire con una riqualificazione strutturale”, ha spiegato il primo cittadino che visiterà nelle prossime ore gli sfollati. La strada è collassata e le case di Santa Maria La Noce, la più colpita, sono anche senza acqua e luce: “Serve un piano non solo emergenziale”, aggiunge Taddeo che convocherà a breve un consiglio comunale tematico.

Il sindaco su Gr Latina