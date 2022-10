Latina, sulla SS 156 un carico di pesce s-congelato: disposta la distruzione di 360 chili di prodotto

LATINA – Pesce congelato trasportato in un camion frigorifero spento a una temperatura di circa +9°C , invece dei prescritti -18°C. Sarebbe arrivato sulle tavole pontine se gli agenti della sezione della polizia stradale di Latina non lo avessero intercettato sulla SS156 dei Monti Lepini in direzione Latina, fermandolo perché in evidente sovraccarico.

Dopo aver effettuato le verifiche documentali, i poliziotti hanno controllato il vano di carico, accertando l’inosservanza delle previste temperature di conservazione della merce. Sul posto è stata chiamata la ASL di Latina, che rilevava come i prodotti ittici freschi fossero conservati e trasportati a norma di legge, mentre per i prodotti fossero in cattivo stato di conservazione a causa dell’interruzione della cosiddetta “catena del freddo”. E’ scattato così il sequestro e disposta l’immediata distruzione della merce presso un centro di smaltimento autorizzato per un peso netto totale di kg. 360.

Per l’autotrasportatore invece 1200 euro di multa per violazione delle norme sanitarie, per il sovraccarico e per le inefficienze ai dispositivi di equipaggiamento del veicolo (pneumatici eccessivamente usurati ed inefficienza del serbatoio di ritenuta dei liquidi di scolo del vano di carico).