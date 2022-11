A Latina la mensa biologica diventa rimborso per le famiglie

LATINA – A Latina il premio del Mipaaf ottenuto dal Comune per aver adottato e introdotto nelle scuole, la mensa biologica, diventa rimborso per le famiglie. La buona notizia è stata pubblicata oggi sul sito dell’ente.

L’Amministrazione Comunale, che si era impegnata molto su questo fronte, incontrando anche alcune resistenze, aveva partecipato al bando del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ottenendo un contributo pari a 107.138,18 euro con il quale il Comune deve ora disporre la riduzione degli importi dovuti dai fruitori della mensa scolastica. Detto, fatto: il commissario prefettizio Carmine Valente, con determinazione n.1829/2022 del 02/11/2022 ha stabilito di ripartire la somma assegnata ripartendola in proporzione alla spesa sostenuta dai fruitori del servizio e di ricaricare il credito direttamente sul portale Planet School nell’annualità 2020/2021 con l’indicazione nella causale “contributo MIPAAF per mensa scolastica biologica 2021”.

Chi ha ancora figli iscritti alla mensa non dovrà fare nulla perché il credito sarà trasferito automaticamente all’anno scolastico 2022/2023, mentre per gli utenti che non fruiscono più del servizio mensa, è previsto il rimborso tramite bonifico bancario. In questo caso, a partire da oggi ( 14/11/2022 e fino al 11/12/2022) gli utenti dovranno accedere con le proprie credenziali al portale Planet School controllare l’avvenuta ricarica nell’annualità 2020/2021 e tramite iscrizione online, compilare tutti i campi del servizio Rimborso mensa biologica.

LE ISTRUZIONI Manuale-Planet-Rimborso-Mensa-Biologica