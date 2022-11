Rissa al Mc Donald’s di Via Isonzo a Latina: feriti tre giovanissimi

LATINA – Un altro episodio di violenza tra ragazzi giovanissimi. Si è verificato ieri sera al Mc Donald’s di Via Isonzo a Latina dove si sono affrontate due comitive che erano sedute a due tavoli diversi. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato dai presenti, i due gruppi hanno cominciato a punzecchiarsi fra di loro lanciandosi molliche di pane e pezzetti di carta, poi gli animi si sono scaldati e si è passati alle vie di fatto. Sono volate parole grosse e qualcuno ha deciso di alzare le mani dando il via all’ennesima rissa.

Anche questa volta un quindicenne è rimasto ferito dopo aver ricevuto calci e pugni anche sul volto. Soccorso dal 118 e portato al Goretti è stato ricoverato. Altri due ragazzi sono stati accompagnati al pronto soccorso per essere medicati per ferite più lievi.

I militari hanno raccolto le prime testimonianze e identificato i presenti, ma manca all’appello qualcuno che all’arrivo delle forze dell’ordine si era già dileguato. Le indagini proseguono.

Come detto non è il primo episodio, e il fenomeno delle risse e dei pestaggi tra i giovani, è in escalation e preoccupa le forze dell’ordine.