Oroscopo del giorno 15 Aprile 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la Luna aumenta la vostra eccentricità e prima di decidere di fare qualche cambiamento dovreste parlarne col partner: eviterete discussioni accese. I single dovrebbero fare attenzione a non provocare se non sono pronti alle conseguenze. Professionalmente, le Stelle vi ispireranno con idee innovative per rendere il lavoro più efficace; tuttavia, potreste imbattervi in un muro di incomprensioni. Per quanto riguarda la salute, i fastidi che state sentendo stanno minando il vostro morale: dovreste cercare di rilassarvi e riposarvi di più.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in opposizione con Mercurio nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, il vostro atteggiamento ostinato vi causerà problemi: siete convinti di avere ragione e non siete pronti a fare dei compromessi. I single hanno fissato l’asticella così in alto che possono restare solo delusi dai loro possibili incontri. Professionalmente potreste incontrare qualche resistenza sulla vostra strada e dovreste evitare le discussioni in contraddittorio. Per quanto riguarda la salute, siete stressati e potreste avvertire dolori muscolari: fate del vostro meglio per rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in opposizione con Mercurio nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, fate attenzione alla vostra suscettibilità: potreste causare scontri non necessari con il partner. A lavoro, l’aspetto astrale aumenterà le tensioni già esistenti e dovreste restare diplomatici e realisti per evitare di peggiorare la situazione attuale. Per quanto riguarda la salute, sarebbe meglio che oggi vi dedichiate ad uno sport o ad altre attività fisiche rilassanti per liberare la mente dai pensieri negativi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, non dovreste ignorare i problemi del vostro partner; sarebbe meglio passare più tempo insieme e cercare di pensare al vostro futuro. Single: se avete un appuntamento, sarebbe saggio evitare di discutere del passato amoroso per fare una buona impressione. Professionalmente, il vostro lato creativo vi aiuterà a veder concretizzare alcuni piani o strategie che a breve vi daranno grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda la salute, siete in ottima forma e riuscirete a canalizzare le vostre emozioni perfettamente, tuttavia, il vostro capitale energetico non è ancora abbastanza alto per concedervi troppi eccessi.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in opposizione con Mercurio nel vostro segno. In coppia potreste avere alcune difficoltà che vi faranno preoccupare sul futuro. Vi manca la fiducia e dovreste controllare bene se le cause che vi hanno portato a questa situazione giustificano davvero i vostri dubbi. Single: non è un periodo favorevole per trovare la vostra metà. Professionalmente, in mattinata, sarete mal disposti e troverete difficoltà di concentrazione: occhio ai nuovi progetti perché le possibilità di successo oggi sono piuttosto basse. Per quanto riguarda il benessere, evitate di sollecitarvi fisicamente ed intellettualmente per non incorrere in problemini di salute o piccoli incidenti.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, l’ammirazione e l’affetto che ricevete dal partner sono la prova che il vostro futuro si fonda su basi solide. Per i single, il giorno è favorevole per nuovi incontri. Marte vi consiglia di curare la vostra sensibilità. Professionalmente, i rapporti sono sotto tensione: non è il momento opportuno per cercare di chiarire la situazione perché si rischierebbe di complicarla ancora di più. Per quanto riguarda la salute, siete in buona forma e vi prenderete cura della vostra immagine. Se vi sentite ancora un po’ stanchi, cercare di capirne la causa.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno e renderà le relazioni sentimentali un po’ più fluide rispetto ai giorni scorsi. Questo clima permetterà alle coppie che incontrano alcune divergenze di trovare un terreno comune: anche se questo compromesso vi soddisfa solo a metà, dovreste accettarlo. Il tempo farà il resto del lavoro. Single: siate disposti a rivedere alcune delle vostre affermazioni per renderle un po’ più realistiche. Professionalmente, potreste ricevere delle proposte allettanti e sarete disposti a tutto pur di dar vita alle vostre idee creative. Si avvicina il momento di realizzare un progetto importante e vi sentite carichi per il futuro. Per quanto riguarda la salute, le Stelle sottolineano l’importanza di prendervi cura di voi stessi. Questo vi rimetterà in piedi e vi darà nuovo slancio.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in opposizione con Mercurio nel vostro segno. In coppia sono previste incertezze sentimentali e discussioni controverse con il partner: cercate di comprenderne il motivo per poterne porre rimedio. Per i single è probabile che un appuntamento importante venga posticipato, e sarà meglio così sotto questa influenza astrale. Professionalmente, siete un po’ delusi dai vostri risultati lavorativi perché l’impegno è stato notevole. Dovrete procedere con pazienza, siete comunque sulla buona strada. Per quanto riguarda la salute, fate attenzione allo stress: ultimamente siete stati troppo impegnati su vari fronti ed avete trascurato voi stessi, provate a dedicarvi a qualche sport.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno ed è un momento positivo per l’amore e per le relazioni, specialmente per coloro che sono insieme da anni. Oggi sarà un giorno speciale per chiedere un impegno più serio nei confronti del vostro partner. Se siete single potreste conoscere una persona che vi farà innamorare con i suoi complimenti. Professionalmente, avete raggiunto un punto importante nel progetto in cui lavorate da tempo e sentite di essere molto vicini all’obiettivo. Forse è il momento di raccogliere i frutti o forse è il giorno in cui vi fermate un attimo e cercate di trarre le conclusioni su ciò che avete fatto e che dovete ancora fare. Per quanto riguarda la salute, moderate gli sforzi fisici e tutto andrà bene.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, dovreste trascorrere una splendida giornata con il vostro partner divertendovi in modo semplice e gioioso. Se siete single uscite, respirate aria fresca e guardatevi intorno il più possibile: potreste fare incontri interessanti. A lavoro potreste dover risolvere qualche problematica con i colleghi: il consiglio è quello di essere diplomatici ed evitare inutili discussioni. Per quanto riguarda la salute, siete in gran forma, sia fisicamente che mentalmente. Il Sole stimola il corpo e tutto ciò che lo riguarda, porta benessere e fiducia in se stessi.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno ed i suoi effetti saranno positivi. Sul piano sentimentale, sentirete un po’ più di sensualità, una raffica di romanticismo: approfittate di questa bella configurazione e pianificate una serata intima. Per i single, cambiamenti positivi sono in arrivo. A lavoro progredirete coscienziosamente nelle vostre attività e non sarete influenzabili: l’aspetto astrale può aiutare coloro che sono in trattative. Per quanto riguarda la salute, avete un’energia positiva che durerà a lungo grazie a Marte che transita nel vostro segno. Quindi, se avete deciso di riprendere qualche sport, non esitate.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, il vostro rapporto prospera, siete pronti ad andare oltre e pianificare il futuro. Single: sarete di buon umore ed il sentirvi bene è contagioso ed attira l’attenzione. A lavoro siete sotto tensione: i vostri sentimenti sono contraddittori e capite che forse è giunto il momento di prendere delle decisioni. Dovreste cercare di rilanciarvi perché la richiesta di risultati concreti non tarderà a venire. La salute è ottima: Marte è una fonte di rinnovamento e grazie alla sua influenza vi sentirete come rinati.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.