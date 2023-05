Domenica torna “Bicincittà Latina”. L’Uisp lancia il messaggio: “Colleghiamo il Parco Falcone e Borsellino alla pista ciclabile”

LATINA – Il Comitato Territoriale Uisp di Latina ha organizzato per domenica 7 maggio la 36esima edizione di “Bicincittà Latina”, manifestazione nazionale proposta in contemporanea in oltre 50 città italiane. Si tratta di una ciclopasseggiata di 10 Km aperta a tutti, realizzata in collaborazione con gli Istituti scolastici del capoluogo. Hanno risposto presente all’invito degli organizzatori gli istituti comprensivi “Torquato Tasso”, “Da Vinci Rodari”, “A. Volta” e l’Istituto “Suore Catechiste Sacro Cuore”. La partenza è fissata alle 10.30 al Parco Falcone e Borsellino, alle 8 ci sarà il raduno dei partecipanti mentre l’arrivo, nello stesso Parco, è previsto intorno alle 11.15. Il percorso si svilupperà lungo le principali piazze e vie del centro, per raggiungere la periferia e i nuovi quartieri facendo poi ritorno verso il cuore della città. Garantiranno assistenza ai ciclisti il Gruppo Motociclisti “Motopatitori” e gli atleti del “Biciclub Mtb Latina”. Una volta conclusa la ciclopasseggiata ci sarà un gustoso ristoro e si svolgerà una ricca cerimonia di premiazione. Oltre alle t-shirt riservate ai primi 400 iscritti saranno assegnati infatti degli importanti riconoscimenti ad estrazione, gentilmente offerti dagli sponsor della manifestazione: Sport85, Conad – Sermoneta Shopping Center, Pizzeria Testa e Croce e Oreficeria Valentino. Previsti inoltre dei premi per le prime tre scuole con maggior numero di preiscritti. E a proposito di iscrizioni, oltre a rivolgersi ai consueti canali Uisp (sito uisplatina.it o messaggio whatsapp al numero 328.1193101) si potrà aderire direttamente sul posto la mattina stessa dell’evento, entro le 10.15. Un consiglio per quanti vorranno aderire e raggiungeranno il centro in auto: l’area di sosta gratuita più comoda è in piazzale Silvio D’Amico. Sarà dunque una grande festa all’insegna della mobilità sostenibile e della salvaguardia dell’ambiente, come precisato dal Segretario del Comitato Territoriale Domenico Lattanzi: “Sarà una divertente ciclopasseggiata che consentirà a tutti di vivere la città nella maniera più salutare e sostenibile. Faccio presente che il gruppo procederà con un’andatura lenta e che tutti i partecipanti saranno comunque tenuti ad osservare le regole del codice della strada. Attraverso questa iniziativa vogliamo anche lanciare un appello alla prossima Amministrazione: ci auguriamo che venga presto realizzato un collegamento tra la pista ciclabile della città ed il Parco Comunale, punto di partenza e di arrivo del nostro evento”.